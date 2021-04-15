Через загострення на Сході України вся країна готується до повномасштабної війни. Втім, фахівці кажуть, що відкрита агресія проти нашої держави може стати для Володимира Путіна фатальною.

Російські війська на кордонах з Україною

За спостереженнями розвідки, вздовж кордону з Україною наразі зосереджено щонайменше 80 тисяч російських солдатів. До бойового вильоту готові 1 000 літаків агресора і 300 російських ракет націлено на об'єкти критичної військової інфраструктури в Україні.

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Попри те, що звучить це лячно, цього замало, аби прорвати оборону України, запевняють військові експерти.

"Десь 200 тисяч з хвостиком військовослужбовців Збройних сил України. Якщо ми навіть розіб'ємо їх на 2 угруповання по 100 тисяч – одне на Південному, інше на Східному напрямку. Для того, щоб прорвати оборону 100-тисячного угруповування, треба мати десь приблизно 300 тисяч угруповання військ з технікою і озброєнням, і ще тисяч 150 – 200 в резерві", – сказав військовий експерт Олег Жданов.

Російські і українські військові непорівнянні

Такої кількісної переваги Росія зараз не має. Ба більше, за рівнем підготовки особового складу українські і російські військові – непорівнянні: 7 років війни далися взнаки.

"У нас величезна кількість людей воює вже не перший рік, багато хто з 2014 року, багато хто є спеціалістами. Зокрема артилеристи, зокрема танкісти, зокрема протитанкісти, снайпери у нас в країні дуже круті. Ми будемо воювати, на скільки я розумію, не з серйозними російськими бойовими частинами, бо їх не так багато. Тобто фактично з мавпами, які автомат тримали один раз в житті", – пояснив пресофіцер окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Олексій Годзенко.

Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу

Путін залякує Україну та світ

Втім і військові, і воєнні експерти схиляються до думки, що головною метою Путіна зараз є залякування України і світу. Найбільше на це вказує безпрецедентно показова демонстрація Росією своєї воєнної сили.

"Якщо ви готуєтеся до справжньої війни, то перекидання військ здійснюється в темну добу. Техніка на платформах повинна бути вся затентована, щоб не можна було визначити, чи це БТР чи БМП, чи це паливозаправник. Пересування військових ешелонів повинно прикриватися товарними ешелонами. А що робить Росія? Світла доба, ніяких тентів, все відкрито і сунуться ешелони", – зазначив військовий експерт Олег Жданов.

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Чимало зомбованих телевізором пересічних росіян дійсно морально очікують на продовження пропагандистського серіалу про нові перемоги Путіна в Україні. До того ж на носі 9 травня, а значить рівень брязкання зброї напередодні народних святкувань може досягти апогею.

Чи готова армія до наступу

Якщо окупанти наважаться рушити в наступ, чи то за наказом Путіна, чи то в пориві шовіністичного самодурства польових командирів, то українські захисники готові дати гідну відсіч. До такого варіанту розвитку подій вони готуються вже цілих 7 років.

Ми це з 2014 року чули вже десятки разів, це мінімум щовесни і щоосені. І постійно там розказували "от тільки все висохне, все – війна". Більшість вже каже, та хай вже приходять. Та вже наваляємо їм знову і все, тільки треба знайти місце, де закопувати. Це щодо бойового духу Збройних сил України,

– зазначив пресофіцер окремого батальйону морської піхоти ЗСУ.

Російська економіка не витримає наступу

Повномасштабного наступу на Україну російська економіка, яку вже зараз обклали санкціями з перспективою посилення, не витримає, кажуть економісти. А труни з Донбасу, які полетять в усі регіони Росії, перекреслять радість від маленької "побєдоносної" війни.

Відтак рейтинг пропутінської партії напередодні виборів замість піднятися може навпаки ще більше впасти. Втім, так чи інакше, гібридна війна з країною агресором затягнеться ще не на рік, тож і військові, і воєнні експерти радять шукати вільний час, долучатись до загонів тероборони або здобувати базові навички володіння зброєю.