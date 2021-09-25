В России бродячие псы напали на мужчину на коляске: видео отчаянного спасения
25 сентября 2021 , 14:43Читати новину українською
Источник:Varlamov News
В Ульяновске в России на человека с инвалидностью напали бродячие псы. Это произошло, когда мужчина на коляске ехал по улице со своей собакой.
Мужчина ехал по улице Ливанова, людей рядом не было. На него напали сразу 3 собаки.
Читайте также Перегрыз артерию: в Запорожье собака до смерти покусала женщину
Мужчина отчаянно защитил любимца
Псы напали на маленькую собачку. Мужчина стал отчаянно защищать своего любимца. Он даже упал с тележки, но собачку спасти удалось. Впоследствии псы отступили.
Другие инциденты с бродячими собаками
- В Днепре 13 июня 2021 года ротвейлер покусал мужчину. Пострадавший рассказал, что он вступился за ребенка. В результате его увезли в больницу с рваными ранами на руках.
- Перед тем в Днепре произошел похожий инцидент. На территории жилого массива Левобережный стая диких собак напала на пожилую женщину. Они ранили ногу пенсионерки.
- В Запорожье на улице Куликовской 2 августа собака укусила женщину за левую ногу и перегрызла ей сосуд. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но не удалось.