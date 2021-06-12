Как в Беларуси: в России будут наказывать за распространение данных о силовиках

Изменения в Уголовном кодексе России предусматривают арест и штрафы за раскрытие личных данных силовиков и их близких. Президент России Владимир Путин уже подписал поправки.

В результате, борьба с коррупцией и привлечение российских политиков к ответственности становятся практически невозможными. Аналогичные запреты действуют и в Беларуси.

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Как будут наказывать за распространение данных о силовиках

Наказания для нарушителей могут отличаться. Они предусматривают:

тюремное заключение;

домашний арест;

принудительные работы;

штрафы в размере заработной платы за срок до 18 месяцев.

Кроме того, в России будут штрафовать лиц, которым доверили такую ​​информацию или они стали известны из-за их служебной деятельности.

Сколько придется заплатить за штраф

Также в России более чем в 10 раз увеличивают размер штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Ранее они составляли от 500 до 1 тысячи рублей, однако теперь увеличатся до 5 – 10 тысяч рублей. В то же время должностных лиц за такое штрафовали на 4 – 5 тысяч рублей, а теперь сумма составит 40 – 50 тысяч.

Юридические лица будут платить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Незаконные сбор, передача, распространение и доступ к персональным данным судей, прокуроров, следователей, работников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств, а также доступ к данным их близких, приведут к штрафу для граждан от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

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Для должностных лиц штраф составит 50 – 100 тысяч рублей, с возможностью дисквалифицировать на срок до 3 лет, для индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Предыдущие запреты

Ранее правительство России одобрило законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни. В частности говорится о данных по имуществу сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Закон будет действовать "независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности".