В России будут судить 60-летнего пенсионера за возглас "Слава Украине"
11 марта 2022 , 12:20Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Оперативный ВСУ
В ордынском Архангельске 60-летнего местного пенсионера будут судить за лозунг "Слава Украине".
Пенсионера подозревают в совершении "общественных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил орды".
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Как объяснил представитель правоохранительных органов России, 60-летний мужчина был задержан "за провокации и произнесение запрещенного националистического лозунга".
Смотрите видео с места задержания:
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