В ордынском Архангельске 60-летнего местного пенсионера будут судить за лозунг "Слава Украине".

Пенсионера подозревают в совершении "общественных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил орды".

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Как объяснил представитель правоохранительных органов России, 60-летний мужчина был задержан "за провокации и произнесение запрещенного националистического лозунга".

Смотрите видео с места задержания:

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