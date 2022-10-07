Официальная мобилизация будет чередоваться со скрытой: Путин придумал, как вести войну без бунтов

Российский кровавый диктатор доволен вариантом проведения гибридной мобилизации и тем, как общество приняло решение принудительного отправления мужчин на войну. Путин и его приспешники менее чем за 2 недели мобилизовали более 200 тысяч человек, но в большинстве не получили даже намеков на серьезные бунты.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в Кремле оценили способность населения России к протестам перед отправкой на верную смерть и констатировали, что "Ваньки" готовы молчаливо погибать при царе. Страх смерти от американских снарядов для россиян меньше, чем опасения высказаться против Путина и его власти.

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Объявление частичной мобилизации для отправки сотен тысяч жителей России на гибель в Украине фактически являлось проверкой, которую проводила Москва. Этот тест общество страны-агрессора успешно "сдало", так что теперь война будет продолжаться либо до последнего россиянина, либо до развала имперского государства.

Россияне быстро привыкнут к тому, что раз в полгода государство будет забирать сотню тысяч смертников

Согласно оценкам российских спецслужб и представителей власти, частичная мобилизация, которую объявили 21 сентября, достаточно эффективна.

Конечно, собрать даже 500 тысяч боеспособных штыков, вооружить их и посадить на современную технику минобороны не сможет.

Тем не менее, быстро заткнуть все дыры на фронте за счет набора и отправления "пушечного мяса" Кремлю удастся с рекордной скоростью.

Никаких серьезных проблем напрямую с набором "чмобиков" российские власти не испытывают. Ведь после получения повестки более 70% резервистов послушно идут в военкоматы. Большинство из них уже на следующий день отправляются либо на точку сбора в России, либо прямо в Украину для участия в боевых действиях без подготовки.

Сделать новонабранное войско боеспособным и коренным образом изменить для себя ситуацию на фронте Путин не сможет. Однако высшее военно-политическое руководство до сих пор не верит в возможность собственного поражения.

Кремлевский фюрер надеется одержать победу комплексно: шантажом Европы, попытками заморозить конфликт или хотя бы затянуть его на долгие годы.

У Путина считают, что на каком-то этапе пошатнется либо позиция Запада, либо украинское общество, после чего орда сможет уничтожить Украину. Но эта позиция ошибочна, ведь качественно усилить свое войско или коренным образом сломать позицию партнеров Украины Россия вряд ли сможет.

Однако время от времени пополнять свой личный состав и забрасывать в жернова войны новое "мясо" власти страны-агрессора вполне способны на протяжении многих лет.

Кремлевский диктатор и его приспешники посчитали, что достаточно долгая подготовка военкоматов к рассылке огромного количества повесток вполне позволяет провести быструю мобилизацию нужного количества людей. В первые же дни после объявления принудительного набора в армию повестки получили более 400 тысяч резервистов. За 2 недели военкоматы обработали половину от этой цифры, поэтому уже более 200 тысяч "Ванек" проходят собрание или уже воюют в Украине.

Никаких серьезных протестов против мобилизации при этом в России не наблюдалось. Единственным регионом, где произошло что-то типа бунта, был Дагестан. Но в первые дни после 21 сентября из этой республики успели забрать на войну несколько тысяч человек, поэтому после выхода людей на улицу власти негласно приостановили проведение мобилизационных мероприятий. Военкоматам в Туве и Бурятии приказали усилить призыв смертников, что те и сделали.

Волны официальной мобилизации будут чередоваться со скрытой

Поскольку подобная ситуация с очень быстрой мобилизацией немалого количества человек позволит Путину дальше воевать, вскоре волна "частичного" набора в армию в России приостановится. Военкомы проведут осенний призыв, после чего будут собирать списки и готовить повестки для последующего собрания орды. Армия перейдет на скрытую мобилизацию, чтобы некоторое время компенсировать потери среди "чмобиков".

Фактически у Путина испытывают новую схему чередования официальной мобилизации со скрытой. Благодаря тому, что в армию будут набирать очень быстро, а после проведения волны процесс будет приостанавливаться, общество не будет успевать возмущаться и выражать неповиновение. Мол, зачем протестовать, если активные рассылки повесток и отправки в армию власти уже не устраивают.

Следующая проверка, которую кровавый царь устроит своим вассалам, будет связана с их реакцией на очередной, но очень большой поток гробов "чмобиков". Конечно, офицеры и дальше не будут вывозить большую часть тел с поля боя, однако из-за целого ряда факторов после объявления мобилизации домой в цинке приедет гораздо больше оккупантов, чем это было с февраля 2022 года.

Впрочем, сами же протесты против ведения войны в России очень маловероятны, как и возмущение действиями власти из-за большого количества "двухсотых". Ведь население и власть подписывают новый общественный договор: ты даешь Путину сына для гибели в Украине, а государство покупает тебе новую "Ладу".