"Хотел отпугнуть": в России депутат стрелял в медведя, но смертельно ранил мужчину

На Камчатке депутат от "Единой России" Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Он сразу испугался и снялся с выборов.

Признание депутата прислала в редакцию его адвокат. Редькин находится в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes.

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Камчатский депутат признался в убийстве

По словам российского депутата, 2 августа он услышал, что на свалке в поселке Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители, тогда "взял оружие и решил его отпугнуть".

В сумерках он якобы попытался выстрелить в медведя. Позже – "узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который умер в больнице". По информации издания, бизнесмен готов понести наказание, которое определит суд.

В то же время он добавил, что долго был депутатом от "Единой России", но теперь, чтобы избежать пересудов, решил приостановить свое членство в партии. На правдивость историю бизнесмена проверит следствие.

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Что известно о погибшем

На свалке поселка Озерновский 2 августа убили 30-летнего Андрея Толстопятого. Подозреваемым в совершении преступления оказался депутат Игорь Редькин – обнаружили пулю, выпущенную из карабина, принадлежащего депутату.

Сейчас депутата задержали. Редькин является одним из богатейших депутатов России, а задекларированный им личный доход за последние 3 года превысил полтора миллиарда рублей.