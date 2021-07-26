Инцидент произошел 25 июля в Приморском крае. Заряд ракетницы полетел не в сторону моря, а в людей, которые находились на пляже – за что одна из женщин получила травму бедра.

К теме "Присвоили" своей авиации истребитель США: Россия снова эпически опозорилась

Детали инцидента с ракетницей в России

Пострадавшей стала 28-летняя жительница Владивостока. Ее доставили в больницу. В то же время установлено, что из ракетницы стрелял 59-летний житель Ольгинского района.

Россиянин выстрелил из ракетницы на пляже: видео из телеграм-канала lentadna

О соответствующем инциденте полиция узнала только после обращения в медицинское учреждение по поводу травмы женщины. По факту происшествия якобы проведут проверку.

Обратите внимание! Во время подготовки к празднованию дня военно-морского флота России не обошлось без казусов. На репетиции парада столкнулись боевые корабли.