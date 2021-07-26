Инцидент произошел 25 июля в Приморском крае. Заряд ракетницы полетел не в сторону моря, а в людей, которые находились на пляже – за что одна из женщин получила травму бедра.
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Детали инцидента с ракетницей в России
Пострадавшей стала 28-летняя жительница Владивостока. Ее доставили в больницу. В то же время установлено, что из ракетницы стрелял 59-летний житель Ольгинского района.
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О соответствующем инциденте полиция узнала только после обращения в медицинское учреждение по поводу травмы женщины. По факту происшествия якобы проведут проверку.