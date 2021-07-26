Інцидент трапився 25 липня в Приморському краї Росії. Заряд ракетниці полетів не в бік моря, а в людей, що перебували на пляжі – через що одна з жінок отримала травму стегна.

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Деталі інциденту з ракетницею в Росії

Постраждалою стала ​28-річна мешканка Владивостока. Її доставили в лікарню. Водночас встановили, що з ракетниці стріляв 59-річний житель Ольгинського району.

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Про відповідний інцидент поліція дізналася лише після повідомлення медичного закладу щодо травми жінки. За фактом події нібито проведуть перевірку.

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