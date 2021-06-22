В России дикий медведь напал на туристическую группу: есть погибшие

В Красноярском крае туристов напал дикий медведь. В результате атаки погиб подросток.

Нападение произошло на озере Медвежье в национальном парке "Эргаки". В краевом управлении МЧС отметили, что погибшему было 16 лет.

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В то же время в результате атаки дикого медведя еще один человек пострадал. Один из туристов якобы оторвался от группы, впоследствии двое других пошли его искать и обнаружили медведя, который уже убил 16-летнего подростка.

Почему медведь напал на туристов

Медведь попытался напасть и на двух других туристов, именно тогда он ранил одного из них, который пытался отбиться от хищника ножом. Всего в туристическую группу входили 13 человек.

Спасатели должны вывести травмированного туриста и группу в целом с маршрута, им предстоит преодолеть расстояние в 8 километров. В то же время на месте происшествия начала работу следственно-оперативная группа.

В телеграмм-канале Mash рассказали, что животное могло напасть из-за голода: длинная холодная погода привела к отсутствию еды. Туристы проложили опасный маршрут – через основное место проживания медведя. Сотрудники природного парка, которые прибыли на место инцидента, усыпили животное.