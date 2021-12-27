Детали ДТП
Трагедия случилась около 5 часов утра в воскресенье. Водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением.
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Водитель на большой скорости столкнулся с грузовиком. Известно, что микроавтобус ехал из Донецка в Москву.
Что известно о пострадавших
- 3 человека погибли, 2 из них – жители Донецка;
- 6 человек из Донецка пострадали.
В оккупационной администрации Донецка заявили, что всех пострадавших госпитализировали в больницу Тарасовского района.
В России на трассе столкнулись 30 автомобилей
В тот же день масштабное ДТП случилось на трассе Уфа – Оренбург в Башкирии. Из-за сильных снегопадов столкнулись около 30 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а по меньшей мере 5 – оказались в больнице. Кстати, сначала помощь пострадавшим оказывали непосредственно на месте происшествия.
Из-за сильной непогоды на нескольких трассах Башкирии ограничили движение пассажирских автобусов, грузовых автомобилей и маршруток.
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