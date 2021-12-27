Деталі ДТП

Трагедія трапилася близько 5 години ранку у неділю. Водій мікроавтобуса Mercedes Vito не впорався з керуванням.

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Керманич на великій швидкості зіткнувся з вантажівкою. Відомо, що мікроавтобус їхав з Донецька у Москву.

Що відомо про постраждалих

3 людей загинули, 2 з них – мешканці Донецька;

6 людей з Донецька постраждали.

В окупаційній адміністрації Донецька заявили, що усіх постраждалих госпіталізували у лікарню Тарасовського району.

У Росії на трасі зіткнулися 30 автомобілів

У той же день масштабна ДТП трапилася на трасі Уфа – Оренбург у Башкирії. Через сильні снігопади зіткнулися близько 30 автівок. Внаслідок ДТП одна людина загинула, а щонайменше 5 – опинилися у лікарні. До речі, спершу допомогу постраждалим надавали безпосередньо на місці події.

Через сильну негоду на кількох трасах Башкирії обмежили рух пасажирських автобусів, вантажних автомобілів та маршруток.

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