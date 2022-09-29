Кремль планирует присоединить к россии оккупированные территории: какова настоящая цель путина

В россии готовятся к аннексии украинских территорий. Уже 30 сентября кремль может объявить о присоединении оккупированных территорий Украины.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Морозов. По его словам, именно в пятницу, 30 сентября, в кремле готовят подписание "договоров о вхождении новых территорий" – временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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В россии готовятся к аннексии украинских территорий

Как отметил политолог, в тот же день российский диктатор может выступить с посланием перед федеральным собранием.

Путин сразу объявит, что поскольку так называемые "договоры" подписаны, то процесс может идти дальше,

– сказал он.

Морозов предположил, что, вероятно, сразу в пятницу или в понедельник могут состояться заседания обеих палат российского парламента, на которых примут решение о "включении" оккупированных территорий в состав россии.

Какова настоящая цель путина

По словам политолога, такой шаг путина демонстрирует, что никаких переговоров с Украиной кремль вести не собирается.

Цель у путина только одна – эскалация конфликта. Это наглая и циничная попытка добиться капитуляции Киева. Более того, поскольку кремль прямо угрожает ядерным оружием, он делает ставку на капитуляцию Запада в целом.

– подчеркнул Морозов.

Он добавил, что речь идет о капитуляции более 40 стран, входящих в альянс поддержки Украины.

Какими будут последствия для россии

Политолог отметил, что прямая аннексия украинских территорий россией повлечет за собой масштабные последствия для кремля. В частности, страны Запада объявят о 8 пакете санкций, который будет предусматривать несколько важных пунктов.

Блокировка всех морских портов для судов под русским флагом.

Дальнейшее отключение от SWIFT.

Ужесточение ограничений по пересечению границ западных стран для россиян.

Как отметил Морозов, россияне уже сейчас жалуются, что им не выдают шенгенские визы.

Учитывая, что делает кремль, российский паспорт вообще не будут рассматривать как документ, дающий право хотя бы на что-то,

– отметил политолог.

Применит ли путин тактическое ядерное оружие

По мнению Морозова, в послании к федеральному собранию путин снова может угрожать ядерной доктриной, которая якобы позволяет россии применить ядерное оружие в случае угрозы "территориальной целостности".

Однако путин не используют ядерное оружие сразу. Украина будет продолжать вооруженную борьбу за освобождение оккупированных территорий, тем более что никто аннексию не признает,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что так называемое "присоединение" оккупированных территорий к россии – немаловажный факт для внутренней российской политики.

Однако с точки зрения военного сценария это почти ничего не значит. На фронте впереди наступления и контрнаступления, борьба, обстрелы. Есть еще другие возможности ведения войны. До использования тактического ядерного оружия еще очень и очень далеко,

– предположил Морозов.

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