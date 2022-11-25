В России губернатор сказал матерям, что их сыновья принадлежат государству и их смерть во благо

Иркутский губернатор цинично обратился к матерям русских солдат, заметив, что их сыновья принадлежат государству. Дескать, их гибель на войне, как убийц, как захватчиков – это обязанность.

Игорь Кобзев позволил себе такую ​​циничность на встрече с матерями военных, погибших на войне в Украине.

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Кобзаев таким образом вроде бы вспомнил слова своей матери, с которыми она отпускала его в военное училище: "Ты сегодня принадлежишь уже не мне, ты принадлежишь государству".

Губернатор также заявил, что погибшие во время войны в Украине "сделали это в пользу страны, в пользу отечества, в пользу всех нас".

Кого нас – он не уточнил. По-видимому, имел в виду путинский режим убийц.

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В разведке Великобритании сообщили, что "мобилизованные" в большом количестве погибают в Донецкой области. Больше потерь фиксируют в результате попыток врага штурмовать Бахмут.

Также немалые потери враг мог понести вблизи Сватового на Луганщине – тоже преимущественно среди мобилизованных.

В России пытались бунтовать против принудительной мобилизации и опрокидывания неподготовленных солдат на самые горячие направления фронта, но тщетно. Но, смирились.

Россия также продолжает бросать на войну людей с инвалидностью. Так, родственница одного из военнослужащих пожаловалась, что на войну отправили мужчину, который на один глаз не видит.

По данным Генштаба , общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 ноября ориентировочно составили 86 150 (+430 за последние сутки) лиц личного состава.

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