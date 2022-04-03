В России хотят наказывать тех, кто будет выполнять санкции Запада

В российский парламент будут внесены поправки об уголовной ответственности за выполнение иностранных санкций на территории России.

Об этом заявил российский депутат Андрей Клишас. По его словам, поправки в Уголовный кодекс будут внесены в понедельник, 4 апреля.

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В понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за выполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций), на территории РФ и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой,

– сказал депутат страны-агрессора.

Ранее он уже сообщал о подготовке поправок по введению уголовной ответственности для тех, кто выполняет "антироссийские санкции внутри России".

Клишас говорил, что из-за "западной санкционной истерии" есть случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями из-за риска тоже попасть под санкции. По его словам, это можно назвать "помощью ухудшению экономической ситуации".

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