Про це заявив російський депутат Андрій Клішас. За його словами, поправки до кримінального кодексу внесуть у понеділок, 4 квітня.

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В понеділок внесемо поправки до кримінального кодексу за виконання обмежувальних заходів, введених іноземними державами (санкцій), на території РФ та розраховуємо на оперативний розгляд поправок Державною Думою,

– сказав депутат країни-агресорки.

Раніше він вже повідомляв про підготовку поправок щодо запровадження кримінальної відповідальності для тих, хто виконує "антиросійські санкції всередині Росії".

Клішас казав, що через "західну санкційну істерію" є випадки, коли російські компанії, у тому числі компанії з державною участю, відмовляються від роботи з санкційними банками та підприємствами через ризик також потрапити під санкції. За його словами, це можна назвати "допомогою погіршенню економічної ситуації".

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