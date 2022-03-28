В России хотят причислять к соотечественникам тех, кто говорит на русском

В России предлагают признать соотечественниками всех, кто говорит на русском языке. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ.

Россия хочет уточнить список народов, проживающих на территории РФ

К народам, исторически проживающим на территории России, предлагают включить белорусов и украинцев. В пояснительных документах говорится, что "законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия "соотечественник".

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Толкование понятия "соотечественник" хотят изменить

В частности, предлагается признавать соотечественниками людей, "владеющих русским языком и принадлежащих к народам, исторически проживающим на территории России", а также тем лицам, "чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации".

Кроме того, предлагают учитывать, что через 30 лет после распада СССР, выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В связи с определением понятия "соотечественник" исключена связь с гражданством СССР.

Законопроектом также предлагается уточнить перечень исторически проживающих на территории России народов. В частности, в список включены представители белорусского и украинского народов, представители коренных малочисленных народов.



Законопроект рассмотрит Госдума / Фото ТАСС