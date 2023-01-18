Так, в России уже давно хотят закрыть американский видеохостинг Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Почему в Кремле хотят заблокировать YouTube

Фейгин отметил, что в Кремле есть как сторонники, так и противники блокировки платформы YouTube.

В Кремле продолжается борьба (относительно блокировки YouTube – 24 Канал),

– отметил российский правозащитник.

По его словам, противником этой идеи является Сергей Кириенко, отвечающий за все сети как первый заместитель главы администрации Владимира Путина. Его позиция довольно проста – внутри YouTube, как бы мы ни хотели обратного, все равно есть российская пропаганда, которую Кремль использует для расшатывания определенных тем.

Другая же "сторона медали" заключается в том, что с блокировкой платформы закроется доступ населению страны-агрессора к российским оппозиционным YouTube-каналам. Так, в Кремле понимают, что люди продолжают использовать VPN, чтобы и дальше их смотреть.

Фейгин объяснил, почему Кремль хочет закрыть YouTube: смотрите видео

Пригожин хочет самоутвердиться

Так, вероятно, таким сторонникам блокировки YouTube как Пригожин не нравится, что россияне могут смотреть как на российских оппозиционных YouTube-каналах, да и в целом, обсуждают его конфликты. Например, с минобороны и генштабом страны-агрессора.

Это очень больно и страшно для такого как Пригожин,

– сказал российский правозащитник.

По его словам, владельцу ЧВК "Вагнера" некуда бежать, поэтому не остается ничего, кроме как стоять на своем. Кроме того, Пригожин убежден, что он является очень влиятельным лицом в России и может легко управлять такими процессами, как блокировка YouTube.

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Фейгин подытожил, что американский видеохостинг будет закрыт в России, это является лишь вопросом времени. По его мнению, это может произойти в 2023 – начале 2024 года. Более того, это точно будет решать не Пригожин.