Так, в Росії вже давно хочуть закрити американський відеохостинг. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Чому в Кремлі хочуть заблокувати YouTube

Фейгін зауважив, що в Кремлі є як прихильники, так і противники блокування платформи YouTube.

В Кремлі триває боротьба (щодо блокування YouTube – 24 Канал),

– зазначив російський правозахисник.

За його словами, противником цієї ідеї є Сєргєй Кирієнко, який відповідає за всі мережі як перший заступник очільника адміністрації Владіміра Путіна. Його позиція доволі проста – всередині YouTube, як би ми не хотіли зворотного, все одно є російська пропаганда, яку Кремль використовує для розхитування певних тем.

Інша ж "сторона медалі" полягає в тому, що з блокуванням платформи закриється доступ населенню країни-агресорки до російських опозиційних YouTube-каналів. Так, в Кремлі розуміють, що люди продовжують використовувати VPN, щоб і надалі їх дивитися.

Фейгін пояснив, чому Кремль хоче закрити YouTube: дивіться відео

Пригожин хоче самоствердитися

Так, ймовірно таким прихильникам блокування YouTube як Пригожин не подобається, що росіяни можуть дивитися як на російських опозиційних YouTube-каналах, та і загалом, обговорюють його конфлікти. Наприклад, з міноборони та генштабом країни-агресорки.

Це дуже боляче і страшно для такого як Пригожин,

– сказав російський правозахисник.

За його словами, власнику ПВК "Вагнера" немає куди тікати, тож не залишається нічого, окрім як стояти на своєму. Крім того, Пригожин переконаний, що він є дуже впливовою особою в Росії та може легко керувати такими процесами, як-от блокування YouTube.

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Фейгін підсумував, що американський відеохостинг буде закритий в Росії, це є лише питанням часу. На його думку, це може відбутися упродовж 2023 – на початку 2024 року. Ба більше, це точно вирішуватиме не Пригожин.