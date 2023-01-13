Произошло это с самолетом рейса Санкт-Петербург – Мурманск, рассказывает 24 Канал. Как сообщают российские СМИ, причиной проблем стал сильный ветер.

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Аэродром был, как каток

На взлетной полосе поднялся сильный ветер. Итак, самолет, когда его пилот пытался поднять в воздух, начал скользить аэродромом. Поэтому вылет решили перенести. Соответствующую информацию озвучили представители аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

С российской авиацией полная беда

К примеру, вечером 7 января стало известно, что под Мариуполем заметили самолет. По предварительной информации, он летел в сторону Ростова-на-Дону. Но долететь ему не удалось. Воздушное судно вспыхнуло в небе и петлями пошло вниз. К сожалению, неизвестно, что это было за воздушное судно.

А вот на следующий день у россиян была возможность наслаждаться своей любимой зимой. Так, в Перми воздушное судно не могло вылететь. А причиной тому стала довольно банальная вещь, самолет застрял в сугробах снега.

Заметим, что сначала этот рейс просто переносили из-за плохих погодных условий. Позже пилоты попытались воздушное судно поднять в воздух. Но пока выруливали его на взлетной полосе, самолет занесло и он застрял в снегу. Пассажиров экстренно вывели и отправили обратно в аэропорт.

А вот экстренную посадку совершил самолет, летевший из Москвы на Гоа. Его приземлили на западе Индии, ведь поступило сообщение о мине на борту. Наверное, его прислал тот, кто на регулярной основе "заминирует" торговые центры в Украине.

Тем временем в российском Заполярье упал самолет с пассажирами. Речь идет об Ан-2, на борту которого находились около 12 человек. По предварительной информации, говорилось о 10 пассажирах, а также 2 членах экипажа. В результате погибли два человека – пассажир и пилот, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Впоследствии в России произошло сразу несколько курьезных случаев с гражданской авиацией. Так, в Хабаровске во время посадки у самолета лопнуло шасси. А вот в Норильске воздушное судно со 116 пассажирами и 6 членами экипажа выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.