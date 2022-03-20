России Китай нужен больше, чем Китаю – Россия, – Ходжес о том, даст ли КНР оружие россиянам

Война России против Украины уже отвернула от государства-агрессора Запад. Из-за больших потерь Владимир Путин активно ищет союзников. Именно поэтому сейчас отношения Китая и России – очень интересный вопрос.

Об этом в эксклюзивном интервью Елены Трибушной на 24 канале сообщил экс-командующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес. Он считает, что китайцы не хотят, чтобы их сейчас ассоциировали с Россией.

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Вероятно КНР переоценит отношения

По словам генерала США, китайцам все еще нужен российский газ и Арктика, поскольку там ходит их коммерческий флот. По его мнению, Поднебесная сейчас переоценит эти отношения.

Конечно, КНР будет давить на государство-агрессор и говорить, что это плохо для бизнеса. России Китай нужен больше, чем Китаю – Россия, поэтому, надеюсь, он положительно повлияет на нее,

– отметил генерал.

Ходжес считает, что китайцы не окажут России военную помощь. По его словам, американское правительство очень четко дало понять, что будет неприемлемым, если Китай сделает что-то, чтобы усилить способность россиян убивать украинцев.

Полное интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео