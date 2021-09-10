Об этом российский политик, имеющий более 1,6 миллиона подписчиков в ютубе, открыто заявил в эфире.

Читайте также Генсек ООН обнародовал новый доклад по Крыму: комментарий МИД Украины

Российский коммунист за возвращение Крыма Украине

По словам Бондаренко, нужно провести повторный референдум в Крыму, ведь он сомневается относительно реальных данных 2014 года. Депутат от Коммунистической партии до сих пор считает крымчан жителями Украины.

В качестве еще одного аргумента в пользу возвращения Крыма Украине политик из Саратова привел желания самих россиян: большинство сожалеет об оккупации полуострова, ведь это не принесло ничего, кроме санкций.

Вы понимаете, что более 90% жителей нашей страны вообще не отдыхают в Крыму. У них нет понятия отпуска. Но как человек, выступающий за подлинное народовластие, считаю, что этот вопрос (по Крыму – 24 канал) должны решать на референдуме,

– сказал он.

Бондаренко убежден, что "принадлежность Крыма следует определять всеобщим голосованием".

Крымская платформа: последние новости