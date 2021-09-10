Об этом российский политик, имеющий более 1,6 миллиона подписчиков в ютубе, открыто заявил в эфире.
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Российский коммунист за возвращение Крыма Украине
По словам Бондаренко, нужно провести повторный референдум в Крыму, ведь он сомневается относительно реальных данных 2014 года. Депутат от Коммунистической партии до сих пор считает крымчан жителями Украины.
В качестве еще одного аргумента в пользу возвращения Крыма Украине политик из Саратова привел желания самих россиян: большинство сожалеет об оккупации полуострова, ведь это не принесло ничего, кроме санкций.
Вы понимаете, что более 90% жителей нашей страны вообще не отдыхают в Крыму. У них нет понятия отпуска. Но как человек, выступающий за подлинное народовластие, считаю, что этот вопрос (по Крыму – 24 канал) должны решать на референдуме,
– сказал он.
Бондаренко убежден, что "принадлежность Крыма следует определять всеобщим голосованием".
Крымская платформа: последние новости
- Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. На него приехали делегаты из примерно 50 стран мира.
- Политики выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и осудили оккупацию Крыма Россией. По итогам одобрили совместную декларацию.
- После этого оккупанты начали массово обыскивать и задерживать крымских татар. Дмитрий Кулеба в ответ призвал Кремль не срываться на невинных людях, Меджлис просит провести срочные консультации Крымской платформы.
- А Владимир Путин пожаловался главе Евросовета Шарлю Мишелю на якобы провокационный характер инициативы.