Про це російський політик, який має понад 1,6 мільйона підписників в ютубі, відкрито заявив в ефірі.

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Російський комуніст за повернення Криму Україні

За словами Бондаренка, потрібно провести повторний референдум у Криму, адже він сумнівається щодо реальних даних 2014 року. Депутат від Комуністичної партії досі вважає кримчан жителями України.

Як ще один аргумент на користь повернення Криму Україні політик з Саратова навів бажання самих росіян: більшість шкодує про окупацію півострова, адже це не принесло нічого, окрім санкцій.

Ви розумієте, що більш ніж 90% жителів нашої країни взагалі не відпочивають у Криму. У них немає поняття відпустки. Але як людина, що виступає за справжнє народовладдя, вважаю, що це питання (щодо Криму – 24 канал) повинні вирішувати на референдумі,

– сказав він.

Бондаренко переконаний, що "приналежність Криму слід визначати загальним голосуванням".

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