Про це російський політик, який має понад 1,6 мільйона підписників в ютубі, відкрито заявив в ефірі.
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Російський комуніст за повернення Криму Україні
За словами Бондаренка, потрібно провести повторний референдум у Криму, адже він сумнівається щодо реальних даних 2014 року. Депутат від Комуністичної партії досі вважає кримчан жителями України.
Як ще один аргумент на користь повернення Криму Україні політик з Саратова навів бажання самих росіян: більшість шкодує про окупацію півострова, адже це не принесло нічого, окрім санкцій.
Ви розумієте, що більш ніж 90% жителів нашої країни взагалі не відпочивають у Криму. У них немає поняття відпустки. Але як людина, що виступає за справжнє народовладдя, вважаю, що це питання (щодо Криму – 24 канал) повинні вирішувати на референдумі,
– сказав він.
Бондаренко переконаний, що "приналежність Криму слід визначати загальним голосуванням".
Кримська платформа: останні новини
- Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. На нього приїхали делегати з приблизно 50 країн світу.
- Політики висловили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й засудили окупацію Криму Росією. За підсумками схвалили спільну декларацію.
- Після цього окупанти почали масово обшукувати та затримувати кримських татар. Дмитро Кулеба у відповідь закликав Кремль не зриватися на невинних людях, Меджліс просить провести термінові консультації Кримської платформи.
- А Володимир Путін побідкався голові Євроради Шарлю Мішелю на начебто провокативний характер ініціативи.