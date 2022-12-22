У россиян "подгорает": на единственном авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар

В российском Мурманске вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". В настоящее время единственный авианосец России как раз находился на ремонтном заводе "Звездочка".

Как пишут российские СМИ, на борту "Адмирала Кузнецова" произошло возгорание.

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Однако глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов поспешил заявить, что его фактически сразу погасили и ущерба якобы нет. Впоследствии он вообще сказал, что "никакого пожара не было".

Было локальное возгорание, потушенное в 11:30 силами личного состава и представителями пожарных служб, находящимися на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет,

– сказал Рахманов.

В сети уже шутят, что у "Адмирала Кузнецова" "подгорело" из-за визита украинского президента в США. Это имеет большое значение для нашей страны и для ее борьбы с российской агрессией, ведь демонстрирует четкий курс США в поддержку Украины.

Заметим, что еще в конце 2019 года стало известно о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов". 12 декабря загорелся борт авианосца. В результате погиб один российский военнослужащий, а еще 12 получили ранения.

Что известно об "Адмирале Кузнеце" и почему его называют "кораблем стыда"

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец России. Однако и он долгое время находится на ремонте, который может завершиться не раньше 2024 года. В России несколько месяцев не могут привести его в порядок.

Интересно, что в прошлом году судно получило повреждения, когда мастера занимались починкой. Тогда затонул плавучий док, удерживавший судно. Более того, на палубу еще и упал кран.