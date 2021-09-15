Трагедия произошла недалеко от популярного курорта Домбай. Он расположен на высоте 2200 метров.
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Туристки остановились, чтобы сделать фото
Трагедия произошла во время экскурсии. Группа из 6 туристок отправилась осмотреть местные пейзажи. Вблизи большого ледника путешественницы остановились, чтобы сделать фото.
В то же время в тот момент ледник сорвался и упал на туристок. Это привело к 2 жертвам. Одна из них умерла сразу, вторая – на носилках спасателей.
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В Мексике скала упала на дом
- В Мексике обломок гигантской скалы упал на жилой дом в поселке Тлалнепантла. В результате трагедии погиб по меньшей мере 1 человек. Кроме того, 10 местных жителей пропали без вести.
- Некоторые здания просто засыпало камнями. Спасатели эвакуировали 80 человек.
- На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Сначала в поисковой операции участвовали волонтеры, однако впоследствии их попросили уйти. Участвовать в спасении людей под завалами позволили только членам их семей.