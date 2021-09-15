Трагедия произошла недалеко от популярного курорта Домбай. Он расположен на высоте 2200 метров.

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Туристки остановились, чтобы сделать фото

Трагедия произошла во время экскурсии. Группа из 6 туристок отправилась осмотреть местные пейзажи. Вблизи большого ледника путешественницы остановились, чтобы сделать фото.

В то же время в тот момент ледник сорвался и упал на туристок. Это привело к 2 жертвам. Одна из них умерла сразу, вторая – на носилках спасателей.

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