Трагедія сталася неподалік від популярного курорту Домбай. Він розташований на висоті 2200 метрів.
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Туристки зупинилися, щоб зробити фото
Трагедія сталася під час екскурсії. Група з 6 туристок вирушила оглянути місцеві краєвиди. Поблизу великого льодовика мандрівниці зупинилися, щоб зробити фото.
Водночас у ту мить льодовик зірвався й впав на туристок. Це призвело до 2 жертв. Одна з них померла відразу, друга – на ношах рятувальників.
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У Мексиці скеля впала на будинок
- У Мексиці уламок велетенської скелі впав на житловий будинок у селищі Тлалнепантла. Внаслідок трагедії загинула щонайменше 1 людина. Окрім того, 10 місцевих жителів зникли безвісти.
- Деякі будівлі просто засипали камінням. Рятувальники евакуювали 80 людей.
- На місце події оперативно прибули рятувальники. Спершу у пошуковій операції брали участь волонтери, однак згодом їх попросили піти. Брати участь у порятунку людей під завалами дозволили лише членам їхніх родин.