В России лошадь с телегой влетела в толпу людей на фестивале: жуткое видео

В российском Татарстане лошадь с телегой въехала в толпу людей. Это произошло во время празднования Сабантуя – фестиваля по случаю окончания весенних полевых работ.

Инцидент произошел в городе Балтаси 12 июня. Вследствие него пострадали несколько человек. Среди них был ребенок, его госпитализировали.

Ранее Отказали тормоза: в России автобус врезался в остановку – много погибших

Издание "Нижнекамска правда" уточнило, что 15-летний парень получил ушибы. Его обследовали и отпустили на амбулаторное лечение.

Жуткие кадры с фестиваля опубликовали в соцсетях очевидцы. Они предположили, что, скорее всего, поведение животных обусловлено испугом.

В России конь въехал в толпу людей: смотрите видео

Еще один инцидент с лошадью

В этот же день похожий случай произошел и во время празднования Сабантуя в Бугульме, также в Татарстане. Там конь разбил повозку и скрылся.

Животное успело пробежаться по ипподрому, прежде чем его смогли поймать. Пострадавших среди людей нет. Зато сам конь повредил ноги об осколки телеги.

Инцидент в Бугульме: смотрите видео