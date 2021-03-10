Из-под земли бьет фонтан из кипятка: в России масштабная авария на теплосети – эпическое видео
В Перми, что в России, произошла авария на теплосети. Из-под земли там бьет огромный фонтан из кипятка.
Источник:Пермь онлайн
Из-за ряда аварий жители остались без воды. В соцсетях также информировали, что у многих отключилось и электричество.
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Видео, на котором изображен сильный выброс горячей воды из-за прорыва трубы опубликовали в соцсети подписчики страницы "Мой город Пермь". Ближние улицы из-за этого затопило.
Очевидцы комментировали, что из-под земли "бьет многометровый гейзер". На видео видно фонтан горячей воды и пара высотой в несколько метров.
Смотрите видео с места аварии в России:
Причина аварии
Мэрия города говорит, что в результате остановки работы оборудования произошло повышение давления в теплосетях. Это и привело к порыву трубопровода.
Прорыв трубы в Перми / Фото "РИА Новости"
В межрегиональной компании Урала отключение электричества связывают с прорывом на сети, в пермской компании говорят об обратном – причиной прорыва стало отключение электроснабжения, но там сообщили, что аварию ликвидируют в течение дня.
Другие крупные аварии
Также в центре Перми прорвало водопровод, и потоки воды хлынули по Комсомольскому проспекту. Истинные причины всех аварий выясняются.
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