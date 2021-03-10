В Перми, что в России, произошла авария на теплосети. Из-под земли там бьет огромный фонтан из кипятка.

Из-за ряда аварий жители остались без воды. В соцсетях также информировали, что у многих отключилось и электричество.

Внимание На Камчатке извергается самый активный вулкан Евразии: зрелищные видео, фото

Видео, на котором изображен сильный выброс горячей воды из-за прорыва трубы опубликовали в соцсети подписчики страницы "Мой город Пермь". Ближние улицы из-за этого затопило.

Очевидцы комментировали, что из-под земли "бьет многометровый гейзер". На видео видно фонтан горячей воды и пара высотой в несколько метров.

Смотрите видео с места аварии в России:

Причина аварии

Мэрия города говорит, что в результате остановки работы оборудования произошло повышение давления в теплосетях. Это и привело к порыву трубопровода.



Прорыв трубы в Перми / Фото "РИА Новости"

В межрегиональной компании Урала отключение электричества связывают с прорывом на сети, в пермской компании говорят об обратном – причиной прорыва стало отключение электроснабжения, но там сообщили, что аварию ликвидируют в течение дня.

Другие крупные аварии

Также в центре Перми прорвало водопровод, и потоки воды хлынули по Комсомольскому проспекту. Истинные причины всех аварий выясняются.