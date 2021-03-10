З-під землі б'є фонтан з окропу: в Росії масштабна аварія на тепломережі – епічне відео
В Пермі, що в Росії, сталася аварія на тепломережі. З-під землі там б'є величезний фонтан з окропу.
Джерело:Пермь онлайн
Через низку аварій жителі залишились без води. У соцмережах також інформували, що у багатьох відключилася й електрика.
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Відео, на якому зображений сильний викид гарячої води через прорив труби опублікували у соцмережі підписники сторінки "Мой город Пермь". Ближні вулиці через це затопило.
Очевидці коментували, що через з під землі "б'є багатометровий гейзер". На відео видно фонтан гарячої води і пару, заввишки в декілька метрів.
Дивіться відео з місця аварії в Росії:
Причина аварії
Мерія міста каже, що в результаті зупинки роботи обладнання відбулося підвищення тиску в тепломережах. Це й призвело до пориву трубопроводу.
Прорив труби в Пермі / Фото "РИА Новости"
У міжрегіональні компанії Уралу відключення електрики пов'язують з проривом на мережі, в пермській компанії говорять про зворотне – причиною прориву стало відключення електропостачання, але там повідомили, що аварію ліквідують протягом дня.
Інші масштабні аварії
Також в центрі Пермі прорвало водопровід, і потоки води хлинули по Комсомольському проспекту. Справжні причини всіх аварій з'ясовуються.
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