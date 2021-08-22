В России масштабные пожары охватили национальный парк: движение поездов приостановили

В России вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил национальный парк в Самарской области.

По информации российских журналистов, пожар начался из-за поджога травы. Огонь вспыхнул еще 21 августа в селе Гвардейцы, где полностью уничтожил 14 жилых зданий.

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Впоследствии пламя перекинулось на территорию национального парка "Бузулукский бор". Кроме этого, от огня пострадали дома в селе Тургеневка неподалеку от Гвардейцев.

Масштабы лесного пожара в России

По состоянию на утро 22 августа пожар охватил около 100 гектаров. Огонь мог распространиться еще на 2 населенных пункта – Борское и Нимчанка. В Самарском управлении по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что стремительное распространение пожара связано с аномальной 40-градусной жарой и порывами ветра до 20 метров в секунду.

Лесной пожар вспыхнул в Самарской области России: смотрите видео "Альянса"

Огонь охватил национальный парк "Бузулукский бор": смотрите видео "Альянса"

Для преодоления возгорания направили пожарные поезда из Самары, Кинеля и Красногвардейца. В общем привлекли 332 спасателя и 78 единиц техники. В субботу, 21 августа, над лесами работал самолет Ил-76, который вылил 42 тонны воды. В воскресенье, 22 августа, к работе привлекли вертолет Ми-8.

В связи с пожаром, приостановили движение 3 поездов из Москвы. Пассажиры не смогли попасть в Оренбург и Орск.

Лесные пожары в Самарской области / Фото пользователей Twitter

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