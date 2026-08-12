Об этом в беседе с 24 Каналом отметил майор ВСУ, журналист, ведущий Егор Чечеринда, подчеркнул, что последние события в России, связанные с исключением партии "Яблоко" из парламентских выборов, свидетельствуют о том, что все больше россиян выступают против продолжения войны. Также это подтверждает сложная ситуация с набором на контрактную службу.

Почему партию "Яблоко" сняли с выборов в России?

Чечеринда пояснил, что, по данным украинской разведки, в России возможна мобилизация после парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Потому что Путин хочет продемонстрировать, что все партии, которые пройдут в Госдуму, поддерживают войну, а значит, нужно воевать до победного конца.

Однако есть нюанс. На днях Верховный суд России снял с выборов контролируемую Кремлем партию "Яблоко". Это была единственная партия, которая выступала против войны. Изначально это был проект Сергея Кириенко, который хотел продемонстрировать и Путину, и российскому народу определенную технологию. Мол, мы пускаем на выборы одну антивоенную партию, она проигрывает или набирает 2 – 3% и не проходит в Госдуму. И власть демонстрирует россиянам, что все граждане и партии поддерживают войну,

– отметил он.

Однако, по словам майора ВСУ, через полтора месяца с момента регистрации партии выяснилось, что электоральная поддержка даже этого контролируемого Кремлем и технологами ФСБ проекта выросла настолько, что "Яблоко" уже начало претендовать на прохождение в Госдуму. И тогда Кремль быстро запустил технологию обвинений со стороны еще одной прокремлевской партии "Родина" в том, что "Яблоко" дискредитирует российскую армию и поддерживает Украину. И эту партию быстро сняли с выборов.

Это свидетельствует о том, что Путин и его окружение считают, что в российском обществе существует единодушная поддержка войны. Но даже этот небольшой эпизод с "ручной" партией "Яблоко" показал иную картину. Более того, к сентябрю антивоенные настроения в России еще углубятся,

– подчеркнул Егор Чечеринда.

В то же время в России обострилась проблема с мобилизацией. В российских СМИ пишут о том, что среди россиян уже появился термин "охотники за контрактниками" – людьми, которые должны подписать контракт на службу в армии. Теперь людям, которые приводят других для подписания этого контракта, платят от 100 до 800 тысяч. А контрактник получает иногда даже до 4 – 4,5 миллиона рублей. Эти "охотники за контрактниками" действуют в 56 российских регионах. Однако, как отметил майор ВСУ, такие методы уже не помогают.

Майор ВСУ объяснил, какова ситуация с поддержкой войны в России: смотрите видео

Даже мобилизация в России не приведет к улучшению ситуации. По данным западных СМИ, россияне могут мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек после выборов. Однако, как пишут журналисты, даже сами российские генералы из Министерства обороны считают, что это приведет к увеличению потерь на поле боя и к массовому дезертирству.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что после выборов в России может произойти мобилизация, ведь Кремль планирует воевать как минимум до 2028 года. В ряды российской армии могут призвать несколько сотен тысяч человек уже в 2026 году и столько же – в 2027-м.

В то же время, как отметил Коваленко, политическое поле в России подготавливается под милитаристский курс. Почему партия "Яблоко", занимавшая антивоенную позицию, была отстранена от участия в выборах.