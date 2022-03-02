В России могут ввести военное положение

Обе палаты российского парламента соберутся на экстренное заседание 4 марта. На этом собрании в России может быть введено военное положение.

По данным Михаила Подоляка, один из вопросов, который будут рассматривать российские депутаты – введение военного положения в стране. Следовательно, в стране-оккупанте будут запрещены любые митинги.

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Среди других вопросов – отключение контактов с внешним миром, объемные продовольственные и финансовые ограничения.

"По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить", – заявил Михаил Подоляк.

Относительно России были введены санкции после ее вторжения в Украину 24 февраля. В этот день в Украине было введено военное положение и объявлена ​​военная мобилизация.

После этого на Россию наложили много санкций. Среди них и отключение от SWIFT российских банков. Также запрет на полеты российских самолетов над странами Европы и Северной Америки.

Многие компании решили покинуть российский рынок.

Из-за санкций, акции российских компаний либо упали на фондовых рынках, либо их убрали оттуда.