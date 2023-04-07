Об этом в эфире 24 Канала заявил военный Вооруженных сил Украины Евгений Карась. Он дал 10%, что в России уже готовы к такому сценарию.

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Настроения в России

Внутри российских властей уже есть консенсус и желание сменить Путина и это может произойти в любой момент, считает Евгений Карась. Даже условно через неделю.

"Они его могут убрать. Есть желание поменять его, замириться, выиграть время, заработать денег, напасть на нас позже через 2 года, договориться с Китаем, но крысу с радостью бы "слили". И он нам пока выгоден. Потому что Россия без крысы – отдельный сценарий. Наша задача играть на финальную победу, а не временную", – сказал он.

Военный добавил, что решение Международного уголовного суда и ордер еще больше усилил эти настроения.

"Внутрироссийский контекст предполагает смуту. Они это говорили с августа месяца еще до Изюма, Херсона и это произошло. Гаага стала еще одним индикатором, что его будут "сливать" его же кенты и это приближается", – предположил вероятный сценарий спикер.

Евгений Карась о настроениях в России: смотреть видео

Референдумы в областях

Не останутся в стороне от изменений и российские области. На настроения местных жителей уже значительно повлияли "хлопки" в Курской и Белгородской областях в частности.

Бац, и в трех районах Курской области реально проходят референдумы. Кремль свезет туда все войска, с Владивостока милицию будет снимать и гнать, чтобы "подавить". Такой сценарий фантастический, но на 2% возможен,

– предположил Евгений Карась.

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