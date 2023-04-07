Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий Збройних сил України Євген Карась. Він дав 10%, що в Росії вже готові до такого сценарію.
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Настрої в Росії
Всередині російської влади вже є консенсус і бажання змінити Путіна і це може статися в будь-який момент, вважає Євген Карась. Навіть умовно за тиждень.
"Вони його можуть прибрати. Є бажання поміняти його, замиритися, виграти час, заробити грошей, напасти на нас пізніше через 2 роки, домовитися з Китаєм, але щура з радістю б злили. І він нам поки що вигідний. Бо Росія без щура – окремий сценарій. Наша задача грати на фінальну перемогу, а не тимчасову", – сказав він.
Військовий додав, що рішення Міжнародного кримінального суду і ордер ще більше посилив ці настрої.
"Вутрішньоросійський контекст передбачає смуту. Вони це казали із серпня місяця ще до Ізюма, Херсона і це сталося. Гаага стала ще одним індикатором, що його будуть "зливати" його ж кенти і це наближається", – припустив ймовірний сценарій спікер.
Євген Карась про настрої в Росії: дивитись відео
Референдуми в областях
Не залишаться осторонь змін й російські області. На настрої тамтешніх мешканців вже значним чином повпливала "бавовна" у Курській та Бєлгородській областях зокрема.
Бац, і в трьох районах Курської області реально відбуваються референдуми. Кремль звезе туди всі війська, з Владивостоку міліцію зніматиме і гнатиме, щоб "подавити". Такий сценарій фантастичний, але на 2% можливий,
– припустив Євген Карась.
Події в Росії: останнє
- Зранку 6 квітня у Курській та Бєлгородській областях чулися вибухи. Місцева влада повідомляла про начебто обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Напередодні 5 квітня у Москві палала будівля мінооборони. Загорання сталося на одному з поверхів.
- Тим часом у "бавовні" в Росії її очільник Владімір Путін знайшов винних. Не дивно, що за його словами це "західні спецслужби". Жодних доказів своєму інформаційному вкиді російський диктатор не знайшов.
- Погані настрої не тільки серед так званих "російських еліт", але й у самого Путіна. Він визнав, що ЗСУ завдають значних втрат його армії і контрнаступ не за горами. Аби заспокоїти гауляйтерів тимчасово окупованих територій, очільник Кремля зібрав їх у Москві 6 квітня – деталі зустрічі.