Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий Збройних сил України Євген Карась. Він дав 10%, що в Росії вже готові до такого сценарію.

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Настрої в Росії

Всередині російської влади вже є консенсус і бажання змінити Путіна і це може статися в будь-який момент, вважає Євген Карась. Навіть умовно за тиждень.

"Вони його можуть прибрати. Є бажання поміняти його, замиритися, виграти час, заробити грошей, напасти на нас пізніше через 2 роки, домовитися з Китаєм, але щура з радістю б злили. І він нам поки що вигідний. Бо Росія без щура – окремий сценарій. Наша задача грати на фінальну перемогу, а не тимчасову", – сказав він.

Військовий додав, що рішення Міжнародного кримінального суду і ордер ще більше посилив ці настрої.

"Вутрішньоросійський контекст передбачає смуту. Вони це казали із серпня місяця ще до Ізюма, Херсона і це сталося. Гаага стала ще одним індикатором, що його будуть "зливати" його ж кенти і це наближається", – припустив ймовірний сценарій спікер.

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Референдуми в областях

Не залишаться осторонь змін й російські області. На настрої тамтешніх мешканців вже значним чином повпливала "бавовна" у Курській та Бєлгородській областях зокрема.

Бац, і в трьох районах Курської області реально відбуваються референдуми. Кремль звезе туди всі війська, з Владивостоку міліцію зніматиме і гнатиме, щоб "подавити". Такий сценарій фантастичний, але на 2% можливий,

– припустив Євген Карась.

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