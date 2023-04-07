Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що Путін точно не має бажання зустрічатись з гауляйтерами, адже вважає їх розхідним матеріалом.

Дивіться також Чи можна на поліграфі визначити колаборанта або розвідника: фахівчиня поділилася міркуваннями

Вони розуміють, що їм залишилось не довго

Фейгін вважає, що зустріч з Путіним була ініційована самими колаборантами. Вони хотіли використати її для підняття власного "бойового" духу та настроїв серед населення на окупованих територіях.

"Все йде до того, що ці гауляйтери намагаються в публічному полі продемонструвати, що вони зовсім не колаборанти і зрадники, а так звані "нові росіяни". І, коли Україна відвоює окуповані території назад, то їм знайдеться місце в системі влади у самій Росії", – наголосив Фейгін.

Марк Фейгін про стан російської армії напередодні контрнаступу: дивитись відео

За словами російського правозахисника, Путіну чхати на ці зустрічі, адже колаборанти це розхідний матеріал. Він точно не відчуває жодних сентиментів до них.

"Я, коли побачив переписку Сальдо, дуже здивувався: там у нього почався процес між рефлексією і депресією. Очевидно, що відчуття кінця нависає над ними. Вони розуміють, що невдовзі почнеться процес деокупації", – підкреслив Фейгін.

Зрадники з окупованих територій зустрілись з Путіним