Об этом 24 Канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что у Путина точно нет желания встречаться с гауляйтерами, ведь считает их расходным материалом.

Смотрите также Можно ли на полиграфе определить коллаборанта или разведчика: специалист поделилась соображениями

Они понимают, что им осталось недолго

Фейгин считает, что встреча с Путиным была инициирована самими коллаборантами. Они хотели использовать ее для поднятия собственного "боевого" духа и настроений среди населения на оккупированных территориях.

"Все идет к тому, что эти гауляйтеры пытаются в публичном поле продемонстрировать, что они отнюдь не коллаборанты и предатели, а так называемые "новые россияне". И когда Украина отвоюет оккупированные территории назад, то им найдется место в системе власти в самой России", – подчеркнул Фейгин.

Марк Фейгин о состоянии российской армии накануне контрнаступления: смотреть видео

По словам российского правозащитника, Путину чихать на эти встречи, ведь коллаборанты это расходный материал. Он точно не чувствует никаких сантиментов к ним.

"Я когда увидел переписку Сальдо, очень удивился: там у него начался процесс между рефлексией и депрессией. Очевидно, что ощущение конца нависает над ними. Они понимают, что вскоре начнется процесс деоккупации", – подчеркнул Фейгин.

Предатели с оккупированных территорий встретились с Путиным