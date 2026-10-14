Россия сама закупает дизельное топливо, которое обещает Трампу: Рашкин объяснил, почему сделка может сорваться

Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. Однако Россия сама столкнулась с дефицитом топлива после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, поэтому возможность выполнения заявленных поставок вызывает сомнения.

Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в беседе с 24 Каналом объяснил, почему новое соглашение может не принести ожидаемого результата для американского рынка. Он также обратил внимание на реакцию сторонников Трампа, среди которых начали открыто критиковать решение президента.

России может не хватить дизельного топлива для американского рынка

Россия еще в июле запретила экспорт дизельного топлива, а в конце сентября продлила ограничения до конца октября. Причиной стали проблемы с нефтепереработкой, которая понесла значительные повреждения в результате украинских атак.

По приведенным Рашкиным данным, в первом квартале российский экспорт дизельного топлива составлял примерно 850 тысяч баррелей в сутки, тогда как в третьем сократился до 190 тысяч. В то же время страна-агрессор сама начала закупать дизельное топливо и бензин за рубежом, хотя теперь обещает увеличить их поставки на американский рынок.

В третьем квартале Россия впервые сама начала импортировать дизельное топливо и бензин. Сама покупать у других. И вот у этой страны Трамп покупает дизельное топливо,

– отметил Рашкин.

Бывший руководитель отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства Нил Аткинсон предположил, что в ближайшее время Москва сможет обеспечить такие объемы экспорта лишь за счет собственного внутреннего рынка. При этом Трамп заявлял о первоначальных поставках 300 тысяч тонн дизельного топлива, после которых должны поступить еще 500 тысяч, а впоследствии – миллион тонн.

Американский рынок потребляет почти 4 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки. Поэтому эксперты сомневаются, что заявленные российские поставки смогут существенно снизить цены, особенно с учетом неопределенности относительно их фактического выполнения.

Аналитик Крис Бошим охарактеризовал эту ситуацию как типичный подход Трампа: объявить громкую договоренность с большими цифрами, хотя уверенности в ее реализации нет. Сомнения относительно политических последствий решения возникли даже среди американцев, которые ранее поддерживали президента.

Вот это и есть новость. Не то, что демократы возмущены, а то, что люди в лагере Трампа перестали молчать. Пока свои молчат, им кажется, что они одни. Потом один говорит вслух, второй, третий, и оказывается, что они вовсе не одни,

– подчеркнул обозреватель.

Рашкин привел пример комментариев под видео популярного русскоязычного блогера в США, который поддерживает Трампа и после объявления соглашения предположил, что мир стал ближе. Однако на следующий день Россия нанесла удар по Запорожью, после чего часть зрителей начала критиковать решение Белого дома.

Один из пользователей написал, что дешевый дизель оказался важнее человеческих жизней, другой рассказал, что трижды голосовал за Трампа, а еще один заявил о намерении впервые проголосовать против республиканцев. В то же время среди сторонников президента остаются люди, которые оправдывают переговоры с Кремлем желанием как можно быстрее завершить войну.

Юрий Рашкин о российском дизеле для США: смотрите видео