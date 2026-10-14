Американський політичний оглядач Юрій Рашкін у розмові з 24 Каналом пояснив, чому нова домовленість може не принести очікуваного результату для американського ринку. Він також звернув увагу на реакцію прихильників Трампа, серед яких почали відкрито критикувати рішення президента.

Росії може забракнути дизеля для американського ринку

Росія ще в липні заборонила експорт дизельного пального, а наприкінці вересня продовжила обмеження до кінця жовтня. Причиною стали проблеми з нафтопереробкою, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок українських атак.

За наведеними Рашкіним даними, у першому кварталі російський експорт дизеля становив приблизно 850 тисяч барелів на добу, тоді як у третьому скоротився до 190 тисяч. Водночас країна-агресорка сама почала закуповувати дизель і бензин за кордоном, хоча тепер обіцяє збільшити їхнє постачання на американський ринок.

У третьому кварталі Росія вперше сама почала імпортувати дизель і бензин. Сама купувати в інших. І ось у цієї країни Трамп купує дизель,

– звернув увагу Рашкін.

Колишній керівник відділу нафтових ринків Міжнародного енергетичного агентства Ніл Аткінсон припустив, що найближчим часом Москва зможе забезпечити такі обсяги експорту лише за рахунок власного внутрішнього ринку. При цьому Трамп заявляв про початкові поставки 300 тисяч тонн дизеля, після яких мають надійти ще 500 тисяч, а згодом мільйон тонн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Американський ринок споживає майже 4 мільйони барелів дизеля щодоби. Тому експерти сумніваються, що заявлені російські поставки зможуть суттєво знизити ціни, особливо з огляду на невизначеність щодо їхнього фактичного виконання.

Аналітик Кріс Бошім охарактеризував цю ситуацію як типовий підхід Трампа: оголосити гучну домовленість із великими цифрами, хоча впевненості в її реалізації немає. Сумніви щодо політичних наслідків рішення виникли навіть серед американців, які раніше підтримували президента.

Ось це і є новина. Не те, що демократи обурені, а те, що люди в таборі Трампа перестали мовчати. Поки свої мовчать, їм здається, що вони одні. Потім один говорить уголос, другий, третій, і виявляється, що вони зовсім не одні,

– наголосив оглядач.

Рашкін навів приклад коментарів під відео популярного російськомовного блогера у США, який підтримує Трампа та після оголошення домовленості припустив, що мир став ближчим. Однак наступного дня Росія завдала удару по Запоріжжю, після чого частина глядачів почала критикувати рішення Білого дому.

Один із користувачів написав, що дешевий дизель виявився важливішим за людські життя, інший розповів, що тричі голосував за Трампа, а ще один заявив про намір уперше проголосувати проти республіканців. Водночас серед прихильників президента залишаються люди, які виправдовують переговори з Кремлем бажанням якнайшвидше завершити війну.

Юрій Рашкін про російський дизель для США: дивіться відео