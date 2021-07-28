В России двух мужчин осудили за госизмену и шпионаж в пользу Украины

В России осудили до около 10 лет заключения россиянина и армянина. Мужчин признали виновными в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Они якобы передавали Украине детали зенитно-ракетных систем.

Об этом сообщили в ФСБ России. Решение принял Ростовский областной суд.

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Мужчины якобы осуществляли контрабандные поставки в Украину

Денис Лобов проведет за решеткой 9 лет и 6 месяцев, Арарат Хачатрян – 10 лет и 5 месяцев в колонии строгого режима. Мужчины якобы осуществляли контрабандные поставки из России в Украину – доставляли радиолокационное оборудование для ЗРК "С-300".

В ФСБ говорят, что осужденные "работали" на Укроборонпром

В ФСБ обвинили Лобова и Хачатряна в "действиях в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса". Также они якобы собирали секретные сведения о клистронах, которые входят в состав ЗРК.

Радиоэлектронное оборудование Лобов якобы хранил в подвале своего дома, там он и готовил детали к продаже. Хачатрян занимался якобы уже перемещением клистронов в Украину.

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Ранее в оккупированном Крыму задержали еще одного "шпиона"

Отметим, что о задержании очередного "украинского шпиона" ФСБ отчиталась в конце июня. Житель Симферополя якобы собирал данные о полетах российской авиации и передавал их Украине. За это мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.