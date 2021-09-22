В России мужчина с именем Люцифер подал в суд на РПЦ из-за буллинга

Житель российского города Новосибирск подал в суд на Русскую Православную Церковь из-за имени. 45-летнего мужчину возмущает использование имени Люцифер в негативном контексте.

Мужчина требует от РПЦ моральной компенсации в 666 рублей. Также через суд россиянин требует признать информацию церковников о Люцифере не соответствующей действительности.

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Как Алексей стал Люцифером

Интересно, что 45-летний мужчина не с рождения носит такое необычное имя. Родители назвали его Алексеем, но летом 2021 года решил сменить имя и внезапно стал жертвой буллинга.

По словам Люцифера, это имя переводится как "несущий свет". А РПЦ использует его в негативном смысле, связывая это имя со злом, Сатаной и различными плохими проявлениями в мире и характере людей. Чтобы прекратить буллинг, житель Новосибирска 14 сентября обратился к Хамовнический суд Москвы.

Служители православного культа позволяют себе грубые неточности в формулировках, в частности, используют имя Люцифер в негативном контексте. Я считаю, что это нарушение моих прав,

– объяснил Люцифер.

Почему именно 666 рублей компенсации

В суде мужчина требует признать информацию церковников о Люцифере не соответствующей действительности. Кроме того, он потребовал компенсацию в размере 666 рублей.

Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом,

– объяснил мужчина.

При этом он указал, что астрологи цифрой 666 обозначают планету Венеру и богиню любви.

Что говорит мужчина о буллинге со стороны РПЦ: смотрите видео