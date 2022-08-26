В россии мужчину зарезали во время бытового конфликта из-за того, что "он был украинцем"

В российском городе Геленджик в Краснодарском крае произошло жестокое убийство. 32-летний житель Белгорода ночью зарезал мужчину из-за того, что тот якобы украинец.

Убийца пытался скрыться

Детали убийства сообщили в следственном комитете России, пишет 24 канал. По данным следствия, злоумышленник и 35-летняя жертва познакомились случайно и в ночь на 25 августа употребляли алкоголь на парковке.

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В ходе распития спиртного между ними произошел бытовой конфликт. Во время конфликта злоумышленник достал нож, которым нанес один удар в шею оппонента.

Очевидцы вызвали на место скорую, однако от ранений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле и по дороге выбросил оружие, однако был пойман правоохранителями.

В телеграм-каналах Геленджика опубликовали видео с места задержания убийцы. На нем злоумышленник заявляет, что зарезал мужчину, потому что тот сказал, что он – украинец.

Также злоумышленник, который на видео выглядит пьяным, заявил, что жертва заочно угрожала его маме. Он просил стражей порядка снять с его рук наручники.

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