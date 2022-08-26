Вбивця намагався втекти

Деталі вбивства повідомили у слідчому комітеті росії, пише 24 канал. За даними слідства, зловмисник та 35-річна жертва познайомилися випадково та в ніч проти 25 серпня вживали алкоголь на парковці.

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Під час розпивання спиртного між ними стався побутовий конфлікт. Під час конфлікту зловмисник дістав ножа, яким завдав один удар у шию опоненту.

Очевидці викликали на місце "швидку", проте від поранень потерпілий помер на місці. Натомість підозрюваний спробував втекти на своєму автомобілі і по дорозі викинув зброю, проте був спійманий правоохоронцями.

У телеграм-каналах Геленджика опублікували відео з місця затримання вбивці. На ньому зловмисник заявляє, що зарізав чоловіка, адже той сказав, що він – українець.

Також зловмисник, який на відео має вигляд сп'янілої людини, заявив, що жертва заочно погрожувала його мамі. Він просив правоохоронців зняти з його рук наручники.

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