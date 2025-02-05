Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц, рассказав, что есть группа россиян, которая зарабатывает на войне, получает военные заказы. Среди таких разные люди: от владельца предприятия, которое осуществляет поставки для военных заводов, до врачей, которые работают в военных госпиталях и получают различного типа надбавки, выплаты, премии.

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20% россиян зарабатывают на войне, 80% – беднеют

Группу людей, которые богатеют на ведении Россией боевых действий, называют бенефициарами войны. Таких граждан, со слов Липсица, немало. Согласно его расчетам, это почти 20% населения России (26 – 28 миллионов человек). Они, по убеждению доктора экономических наук, хотят, чтобы война продолжалась как можно дольше.

Однако 80% населения России страдает от войны, беднеет от нее, она им ничего не дает, а лишь порождает изъятие людей с рабочих мест на предприятиях. Из-за этого происходит спад в гражданской экономике, это разрушает ее.

Одна из крупнейших производственных компаний легкой промышленности Gloria Jeans объявила, что прекращает производство одежды в России, оставляет только магазины для торговли ею, а производственные мощности перемещает в другие страны.

Причина этого заключается в том, что часть сотрудников пошла работать на военные заводы, например, механики, потому что там выше зарплата, а другая часть рабочих, в частности швеи, пошли на заводы, которые шьют одежду для военных, потому что там тоже платят больше,

– объяснил Липсиц.

Компания не может платить столько денег работникам, как это делают на военных заводах, потому что тогда ее одежда станет слишком дорогой и не сможет конкурировать с китайской.

Что ждет Россию дальше?

Экономику России перекосило. Те, кто попал в военный сегмент – богатеют, кто нет – беднеют и живут все хуже и хуже. Исправить эту ситуацию, как заметил доктор экономических наук, сложно, ведь денег нет, доходы от продажи нефти тоже падают, а других в России нет.

Липсиц отметил, что пока еще непонятно, какие будут последствия от введенных санкций в отношении теневого российского флота. Ситуация, на его взгляд, становится сложнее и Путину надо выходить из войны, но это тоже сделать трудно.

"Представим, что Россия прекратит боевые действия, но она уже заявила, что будет производить огромное количество военной техники, потому что потратила советские запасы. Она теперь собирается все это восстановить, а значит будут огромные военные расходы", – спрогнозировал Липсиц.

Доктор экономических наук отметил, что не стоит забывать и о денежных компенсациях для Украины. Он напомнил, что президент США Трамп заявил, что обсуждается вопрос введения налогов на российский экспорт, чтобы давать деньги на поддержку и восстановление украинской экономики.

Это значит, что в России еще больше упадут экспортные доходы, а других она почти и не получает. России выйти из войны теперь крайне сложно, катастрофические последствия будут на десятилетия. Уже никогда той ситуации, которая была в российской экономике хотя бы в 2021 году, вернуть не удастся,

– уверен Липсиц.

Отметим, что основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов высказал мнение, что Путин уже пристегнулся к китайской экономике. Он спрогнозировал, что если США удастся вытеснить с мирового рынка российскую нефть, Путину придется перейти на военную экономику и отказаться от нормальных платежных инструментов. В противном случае Россия столкнется с наростающей инфляцией.