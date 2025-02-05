Про це в етері 24 Каналу наголосив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, розповівши, що є група росіян, яка заробляє на війні, отримує військові замовлення. Серед таких різні люди: від власника підприємства, яке здійснює постачання для військових заводів, до лікарів, які працюють у військових шпиталях та отримують різного типу надбавки, виплати, премії.

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20% росіян заробляють на війні, 80% – бідніють

Групу людей, які багатіють на ведені Росією бойових дій, називають бенефіціарами війни. Таких громадян, зі слів Ліпсіца, немало. Згідно з його розрахунками, це майже 20% населення Росії (26 – 28 мільйонів людей). Вони, за переконанням доктора економічних наук, хочуть, аби війна тривала якомога довше.

Однак 80% населення Росії страждає від війни, бідніє від неї, вона їм нічого не дає, а лише породжує вилучення людей з робочих місць на підприємствах. Через це відбувається спад у цивільній економіці, це руйнує її.

Одна з найбільших виробничих компаній легкої промисловості Gloria Jeans оголосила, що припиняє виробництво одягу в Росії, залишає тільки магазини для торгівлі ним, а виробничі потужності переміщує в інші країни.

Причина цього полягає у тому, що частина співробітників пішла працювати на військові заводи, наприклад, механіки, бо там вища зарплата, а інша частина робітників, зокрема швачки, пішли на заводи, які шиють одяг для військових, бо там теж сплачують більше,

– пояснив Ліпсіц.

Компанія не може платити стільки грошей працівникам, як це роблять на військових заводах, бо тоді її одяг стане надто дорогим і не зможе конкурувати з китайським.

Що чекає Росію далі?

Економіку Росії перекосило. Ті, хто потрапив у військовий сегмент – багатіють, хто ні – бідніють і живуть все гірше й гірше. Виправити цю ситуацію, як зауважив доктор економічних наук, складно, адже грошей нема, доходи від продажу нафти теж падають, а інших в Росії немає.

Ліпсіц зазначив, що наразі ще незрозуміло, які будуть наслідки від введених санкцій щодо тіньового російського флоту. Ситуація, на його погляд, стає складнішою і Путіну треба виходити з війни, але це теж зробити важко.

"Уявімо, що Росія припинить бойові дії, але ж вона вже заявила, що буде виготовляти величезну кількість військової техніки, бо ж витратила радянські запаси. Вона тепер збирається все це відновити, а значить будуть величезні військові витрати", – спрогнозував Ліпсіц.

Доктор економічних наук зауважив, що не варто забувати й про грошові компенсації для України. Він нагадав, що президент США Трамп заявив, що обговорюється питання введення податків на російський експорт, аби давати гроші на підтримку і відновлення української економіки.

Це значить, що в Росії ще більше впадуть експортні доходи, а інших вона майже і не отримує. Росії вийти з війни тепер вкрай складно, катастрофічні наслідки будуть на десятиліття. Вже ніколи тієї ситуації, яка була в російській економіці хоча б у 2021 році, повернути не вдасться,

– впевнений Ліпсіц.

Зазначимо, що засновник руху "Демократична Росія" Євген Севастьянов висловив думку, що Путін вже пристебнувся до китайської економіки. Він спрогнозував, що якщо США вдасться витіснити зі світового ринку російську нафту, Путіну доведеться перейти на військову економіку і відмовитися від нормальних платіжних інструментів. В іншому випадку Росія зіштовхнеться з інфляцією, яка буде лише зростати.