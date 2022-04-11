В России началось "трение в элитах", – советник главы МВД

Рамзан Кадыров заявил, что якобы российские оккупанты готовят новое наступление на Киев. На фоне этого заявления следует понимать, что сейчас в России начались определенные "трения в элитах".

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Мы должны четко понимать, что в России начались определенные трения в элитах. Так называемая "партия войны", ну "партия ястребов", активно начинает толкать Кадырова на должность министра обороны", – отметил советник главы МВД.

По словам Денисенко, все "активности" лидера Чечни в тиктоке нужно рассматривать именно с этой точки зрения.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров неоднократно распространял разные фейки о войне. По данным СМИ, большинство видео из Мариуполя, которые публикует лидер Чечни, сняты в одном районе, расположенном ближе к российским границам.

Денисенко рассказал о "трении в элитах" России: смотрите видео