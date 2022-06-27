В России начинается все самое интересное

Смотрю, на фоне обострившегося этапа российских ракетных обстрелов всей Украины в самой РФ – относительное спокойствие.

Большая территория, проблемы в одном регионе не доходят/не связываются с проблемами в других. Но это временно. Все самое интересное там только начинается.

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Россияне ничего не поняли

Пока москвичи живут запасами еще досанкционных времен, власть может рассказывать, что "все идет по плану, а пропагандисты – нести пургу о "победах" и зиговать в эфирах.

Но дефолт уже случился, и обсуждаются новые санкции. Многие россияне живут былой беззаботностью, война, типа, их не касается. Они по ходу не въезжают еще, в какой стране живут.

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Ну, что ж. Когда начнут щемить и появятся условные "православные патрули", может, осмотрятся, наконец, вокруг.

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