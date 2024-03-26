Партизаны сообщают о том, что российские военнослужащие подразделений ПВО подвергаются наказаниям. Очевидно руководство страны-агрессора недовольно работой своей "пе-ве-о".

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Из-за удачных ударов Украины по территории России

Агент "Атеш" сообщает, что военнослужащих из подразделений ПВО наказывают за успешные атаки украинских дронов по НПЗ. Речь идет о том, что вражеские силы ПВО испытывают серьезные трудности в борьбе с дронами.

Это из-за недостаточной эффективности радиолокационных станций в распознавании подобных объектов. Сообщается, что они просто их не видят. Этот фактор значительно усложняет оперативное реагирование и противодействие украинским дронам.

В регионах, где расположены потенциальные объекты для атак, гражданское население обеспокоено беспомощностью систем ПВО. Понимая, что отсутствует эффективное противодействие угрозам, местные жители чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, что создает напряженное положение и требует срочных мер со стороны власти для обеспечения безопасности и защиты гражданского населения,

– говорится в сообщении партизан.

По их словам, поэтому некоторые командиры продолжают создание мобильных групп быстрого реагирования, но атаки украинских беспилотных аппаратов нефтеперерабатывающими заводами четко демонстрируют недостаточную подготовку и отсутствие понимания в эффективном применении таких групп.

Армия страны-агрессора лишена опыта, по сравнению с Силами обороны Украины, которые ежедневно успешно демонстрируют свою эффективность в противодействии дронам иранского производства.

Поэтому, как отмечают партизаны, начальство подразделений ПВО принимает жесткие меры в отношении военнослужащих. Это касается понижения в воинском звании, наложения взысканий, а в крайнем случае даже отправки на войну в Украину.

Это якобы создает дополнительное напряжение и стресс.

Напомним, что в субботу утром, 23 марта, горел нефтеперерабатывающий завод в Саратове, но об этом телеграм-каналам стало известно только через два дня, 25 марта. Сообщалось, что беспилотник подавили силами РЭБ, но он упал на территорию предприятия. Возник пожар на площади 10 квадратных метров.