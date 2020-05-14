В России "наплевали на демократию": президент теперь можно выбирать по почте

13 мая Госдума РФ одобрила поправки в избирательное законодательство: отныне голосовать на выборах всех уровней, среди которых и выборы президента, можно досрочно и дистанционно – например, по почте.

Дистанционное голосования, правда, касается только периода действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишут на российском Интерфаксе со ссылкой на комментарии депутатов.

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Поправки в избирательное законодательство поддержали 251 депутат, против высказались 79 и еще один воздержался.

Как изменили избирательное законодательство в России

Принятые думой поправки позволяют голосовать досрочно.

Также голосования на всех уровнях выборов, включая президентские, можно осуществлять дистанционно.

Но на референдуме о поправках к Конституции дистанционно голосовать нельзя.

Как оправдывают такие изменения авторы поправок

Соавтор поправок депутат Вяткин особо отметил, что эти изменения якобы связаны лишь с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Сколько эти ограничения будут продолжаться, какой будет эпидемиологическая ситуация – мы не знаем. Но такие поправки надо принимать заранее, еще до объявления даты голосования,

- считает Вяткин.

К тому же, изменения не обязывают голосовать дистанционно, а лишь предоставляют такую ​​возможность: "Дистанционного голосования и голосования по почте".

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Оппозиция считает изменение избирательного законодательства "плевком на демократию"

Депутат от ЛДПР (партии Жириновского) Сергей Иванов на заседании думы требовал вообще снять с рассмотрения поправки. " Вы плюете на демократию, это ни в какие ворота не лезет ", – заявил он.

Коммунисты (в России эта партия не запрещена и активно участвует в политической жизни страны) и депутаты от "Справедливой России" поддержали Иванова, но их попытки были тщетными.