У Росії "наплювали на демократію": президента тепер можна обирати поштою

13 травня Держдума РФ схвалила поправки до виборчого законодавства: відтепер голосувати на виборах усіх рівнів, серед яких і вибори президента, можна достроково і дистанційно – наприклад, поштою.

Дистанційне голосування, щоправда, стосується лише періоду дії обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. Про це пишуть на російському Интерфаксе з посиланням на коментарі депутатів.

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Поправки до виборчого законодавства підтримали 251 депутат, проти висловилися 79 і ще один утримався.

Як саме змінили виборче законодавство у Росії

Ухвалені думою поправки дають змогу голосувати достроково.

Також голосування на всіх рівнях виборів, включно з президентськими, можна здійснювати дистанційно.

Але на референдумі про поправки до Конституції дистанційно голосувати не можна.

Як виправдовують такі зміни автори поправок

Співавтор поправок депутат Вяткін окремо наголосив, що ці зміни начебто пов'язані лише з обмеженнями, запровадженими через коронавірус.

Скільки ці обмеження триватимуть, якою буде епідеміологічна ситуація – ми не знаємо. Але такі поправки треба приймати заздалегідь, ще до оголошення дати голосування,

– вважає Вяткін.

До того ж, зміни не зобов'язують голосувати дистанційно, а лише надають таку можливість: "Дистанційного голосування і голосування поштою".

До слова, у Росії триває "конституційна реформа" Вона може дати змогу Путіну правити щонайменше до 2036 року

Опозиція вважає зміну виборчого законодавства "плювком на демократію"

Депутат від ЛДПР (партії Жириновського) Сергій Іванов під час засідання думи вимагав узагалі зняти з розгляду поправки. "Ви плюєте на демократію, це ні в які ворота не лізе", – наголошував він.

Комуністи (у Росії ця партія не є забороненою та бере активну участь у політичному житті країни) та депутати від "Справедливої Росії" підтримали Іванова, але їхні намагання були марними.

Тим часом у російському ЦВК здивовані такій реакції опозиційних депутатів: мовляв, голосування поштою чи дистанційне електронне голосування у РФ вже відбувалися – наприклад, у Москві.