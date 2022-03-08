России напомнили, как именно ей достались Курилы

Япония выдвинула территориальные претензии России в отношении Курильских островов. Премьер-министр Японии Кисида Фумио отмечает, что вопрос Курильских островов еще не решен.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что Курильские острова, принадлежавшие Японии, с 1945 года оккупированы Россией.

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Япония продолжает решать территориальный вопрос относительно островов, находящихся в составе России.

ЦПД также отметил, что Карелия и Калининград также не принадлежат России, а были в составе других государств до оккупации.





ЦПД напомнил о территориях, которые не принадлежат России исторически / Фото ЦПД

Полный текст сообщения:

Япония продолжает решать вопросы Курильских островов, находящихся сейчас в составе РФ

Премьер-министр Японии Кисида Фумио отмечает, что вопрос Курильских островов еще не решен

Напомним! Для Токио указанные острова – предмет давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает под своим контролем

ЦПД при СНБО Украины напоминает о еще нескольких территориях современной РФ, которые исторически были в составе других государств

Карелия – провинция в Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939-40 годов (Советско-финской войне) Финляндия передала Советскому Союзу

Калининград (до 1946 года Кенигсберг) – бывший город в Пруссии, взятый советскими войсками во время Второй мировой войны. 17 октября 1945 года Пруссию присоединили к СССР

Напомним, что Советский Союз как государство прекратило свое существование в 1991 году

#stoprussia

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