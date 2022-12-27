Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, западный округ отвечает за охрану российских интересов России в западной ее части, в том числе со странами НАТО.
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Оружие и тактика НАТО имеют мощный результат
Он подчеркнул, что, учитывая негативное отношение России к НАТО и ее понимание, что баланс сил в пользу Альянса, все это требует очень серьезного отношения к западному военному округу.
Тем более, они видят, что натовское оружие и тактика демонстрируют очень мощный результат в войне.
– подчеркнул аналитик.
По его мнению, смена четвертого командующего за столь короткий срок свидетельствует о существенном отличии того, как военные силы показали себя на практике, и того, что планировалось и демонстрировалось на протяжении многих "шоу" учений.
"Их проводили в большом количестве до начала боевых действий", – подчеркнул он.
О чем свидетельствует очередная смена командующего западным округом в России: смотрите видео
Плохое качество кадров
Рыженко отметил, что в ходе боевых действий также проводились учения "Восток" на Дальнем Востоке.
Там тоже все было очень красиво и выглядело, как шоу,
– вспомнил он.
По его словам, это свидетельствует о нестабильной и некачественной системе управления и плохом качестве кадров в российской армии.
"Но количество российских войск очень велико. Даже при их низком качестве именно такое количество для Украины составляет большую проблему", - подчеркнул Андрей Рыженко.
Что известно о новом командующем западным военным округом вооруженных сил России
- Только месяц задержался на должности предыдущий командующий войсками западного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев. Этот округ вооруженных сил России возглавил генерал-лейтенант. Евгений Никифоров.
- До этого назначения Никифоров занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного военного округа.
- Пока Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области. В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучили провал подготовки наступления на Лиманском направлении.
- В ГУР Украины считают назначение Никифорова "проявлением внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ – человека с орбиты Шойгу – Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина – Пригожина".