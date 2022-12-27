Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, западный округ отвечает за охрану российских интересов России в западной ее части, в том числе со странами НАТО.

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Оружие и тактика НАТО имеют мощный результат

Он подчеркнул, что, учитывая негативное отношение России к НАТО и ее понимание, что баланс сил в пользу Альянса, все это требует очень серьезного отношения к западному военному округу.

Тем более, они видят, что натовское оружие и тактика демонстрируют очень мощный результат в войне.

– подчеркнул аналитик.

По его мнению, смена четвертого командующего за столь короткий срок свидетельствует о существенном отличии того, как военные силы показали себя на практике, и того, что планировалось и демонстрировалось на протяжении многих "шоу" учений.

"Их проводили в большом количестве до начала боевых действий", – подчеркнул он.

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Плохое качество кадров

Рыженко отметил, что в ходе боевых действий также проводились учения "Восток" на Дальнем Востоке.

Там тоже все было очень красиво и выглядело, как шоу,

– вспомнил он.

По его словам, это свидетельствует о нестабильной и некачественной системе управления и плохом качестве кадров в российской армии.

"Но количество российских войск очень велико. Даже при их низком качестве именно такое количество для Украины составляет большую проблему", - подчеркнул Андрей Рыженко.

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